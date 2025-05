LPI-G: Diebstahl aus Baucontainer in Kaimberg

Gera (ots) - Gera: In der Nacht vom 22. auf den 23. Mai 2025 drang ein unbekannter Täter in ein Bürogebäude in der Straße Am Stadtwald ein. Die Unbekannten öffnete gewaltsam eine Tür und entwendete zwei Generalschlüssel sowie eine Geldkassette mit etwa 500 Euro Bargeld. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0365 / 829-0 zu melden (Bezugsnummer 0132043/2025). ...

