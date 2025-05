Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Wohnungseinbruchsdiebstahl in der Herweghstraße

Gera (ots)

Gera - Am Samstag, dem 23. Mai 2025, zwischen 4:15 und 14:30 Uhr, drang ein unbekannter Täter in eine Wohnung in der Herweghstraße ein. Der Täter hebelte die Wohnungseingangstür auf und entwendete etwa 300 Euro Bargeld. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0365 / 8234-1465 zu melden - Bezugsnummer 0132690/2025). (AK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell