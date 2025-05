Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Urkundenfälschung und verbotenes Straßenrennen

Altenburg (ots)

Altenburg - In der Nacht vom 24. auf den 25. Mai 2025 entzog sich ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit einem schwarzen Audi der Kontrolle einer Polizeistreife im Stadtgebiet Altenburg. Während der Flucht setzte das Fahrzeug auf, wodurch die Ölwanne beschädigt wurde und eine Ölspur hinterließ. Das Fahrzeug wurde kurze Zeit später führerlos und verschlossen in einem Garagenkomplex in der Münsaer Straße aufgefunden. Bei der Überprüfung stellten die Beamten fest, dass das Fahrzeug mit gefälschten Kennzeichen versehen war. Die Altenburger Polizei nahm die Ermittlungen auf und bittet Zeugen des Geschehens, die angaben zum dem Fahrzeug oder den Fahrzeugführer machen können, sich bei der Polizei zu melden - Tel. 03447 / 471-0 (Bezugsnummer 0132950/2025). (AK)

