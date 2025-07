Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm - Polizeihund stellt flüchtigen Täter nach versuchtem Diebstahl

Selm (ots)

Zeugen hatten Sonntagfrüh (06.07.2025), gegen 03.35 Uhr, der Polizei zwei Personen gemeldet, die sich in Selm an der Lüdinghausener Straße an einem Zigarettenautomaten zu schaffen machten und versuchten, ihn aufzubrechen.

Bei Eintreffen der Beamtinnen und Beamten flüchteten die beiden Personen in ein Gebüsch. Ein 37-Jähriger Niederländer, wohnhaft in Selm, konnte im Nahbereich gestellt und vorläufig festgenommen werden.

Weitere Fahndungsmaßnahmen nach der zweiten Person wurden mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers und eines Polizeihunds durchgeführt. Dieser konnte in einem Maisfeld, im unmittelbaren Nahbereich zum Tatort, durch den Hund gestellt werden.

Der 26-Jährige Deutsche, wohnhaft in Selm, wurde vorläufig festgenommen.

Durch den Biss des Polizeihundes wurde der 26-Jährige verletzt und vor Ort ärztlich versorgt, zur weiteren Behandlung kam er in ein Krankenhaus. Im Anschluss wurde auch er dem Gewahrsam zugeführt.

Nach polizeilichen Maßnahmen wurden sowohl der 37- als auch der 26-Jährige wieder entlassen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell