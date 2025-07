Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Eigentümer eines sichergestellten Pedelecs gesucht

Bild-Infos

Download

Kamen (ots)

Im Rahmen eines Polizeieinsatzes wurde am Samstag, 31.05.2025 ein schwarzes Pedelec Cube in einer Wohnung in Kamen sichergestellt.

Eine Strafanzeige ist bislang noch nicht eingegangen. Es besteht der Verdacht, dass es aus einem Diebstahl stammen könnte.

Daher fragt die Polizei Kamen: wer erkennt das Pedelec und kennt den Besitzer/Besitzerin dazu?

Der rechtmäßige Eigentümer oder Eigentümerin des Pedelecs wird gebeten, die Polizei in Kamen - mit einem Eigentumsnachweis - unter 02307 921 3220 oder 02303 921 0 zu kontaktieren. Oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell