PP-ELT: #IMMERDA-Meile: Die Polizei Rheinland Pfalz zeigt interessante Einblicke

Am diesjährigen 38. Rheinland-Pfalz Tag vom 23.05.-25.05.2025 in Neustadt an der Weinstraße ist die Polizei des Landes traditionsgemäß wieder vertreten. Auch in diesem Jahr gibt es wieder viel Interessantes zu entdecken. Neben der Vorstellung der Körperschutzausstattung (KSA) können Einblicke in die Arbeit der Verkehrs- und Drogenprävention gewonnen werden. Treffen Sie die Darstellerinnen und Darsteller der bekannten Serie "Nachtstreife" oder kommen Sie ins Gespräch mit den Spitzensportlerinnen und Spitzensportlern der rheinland-pfälzischen Polizei.

Sie möchten Kollegin oder Kollege werden, suchen vielleicht eine neue berufliche Herausforderung, dann informieren Sie die Mitarbeitenden unterschiedlicher Polizeibehörden über Einstiegs- und Karrieremöglichkeiten der Polizei Rheinland-Pfalz.

Mehrere Mitmachaktionen und das vielfältige Programm bieten spannende Highlights für die ganze Familie.

Kommen Sie vorbei, wir freuen uns auf Sie!

