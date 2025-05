PP-ELT: Jugendliche brechen Fahrgastschiffe in Bingen auf - Polizei ermittelt wegen schweren Diebstahls

Mainz (ots) - Am 26.04.2025, gegen 18 Uhr, wurde die Wasserschutzpolizei über ein sinkendes Sportboot im Rhein bei Mainz, in Kenntnis gesetzt. Das Sportboot befand sich in Höhe des Kraftwerk Mainz, bei Rheinkilometer 520,00, auf Bergfahrt als an Bord ein Wassereinbruch festgestellt wurde. Zudem fiel kurze Zeit später auch noch die Antriebsmaschine aus, so dass das ...

