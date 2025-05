Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik

PP-ELT: Gütermotorschiff verursacht Stromausfall

Pünderich (ots)

Am 11.05.2025, gegen 16:32 Uhr, verursachte ein zu Berg fahrendes Gütermotorschiff einen größeren Stromausfall in den Gemeinden Pünderich und Zell. An Bord des Gütermotorschiffes wurde im Bereich von Briedel eine Überprüfung des bordeigenen Kranes von Besatzungsmitglieder durchgeführt. Der Kran wurde fast vollständig ausgefahren und senkrecht in die Höhe gestellt. In Höhe der Ortslage Pünderich reichte der Abstand zu den über die Mosel führenden Überlandleitungen nicht mehr aus und es wurden zwei Leitungen durch den Kran gekappt. Dies führte zu einem Stromausfall, welcher durch den Energieversorger gegen 17:43 Uhr behoben wurde. Durch den verursachten Unfall und Kappung der zwei Überlandleitungen wurde niemand verletzt. Ermittlungen gegen die Schiffsführung dauern an.

