PP-ELT: Bundesweite Kontrollen für besseren Umwelt- und Gewässerschutz - Einsatzbilanz

Pünderich (ots) - Am 11.05.2025, gegen 16:32 Uhr, verursachte ein zu Berg fahrendes Gütermotorschiff einen größeren Stromausfall in den Gemeinden Pünderich und Zell. An Bord des Gütermotorschiffes wurde im Bereich von Briedel eine Überprüfung des bordeigenen Kranes von Besatzungsmitglieder durchgeführt. Der Kran wurde fast vollständig ausgefahren und senkrecht in die Höhe gestellt. In Höhe der Ortslage ...

mehr