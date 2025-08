Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Versuchter Raub auf Firma in Holzbüttgen

Kaarst (ots)

Bei einem Raubversuch auf eine Firma in Holzbüttgen wurde eine Person leicht verletzt, die Täter machten keine Beute und konnten entkommen. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein 52-jähriger Mitarbeiter einer Firma an der Daimlerstraße befand sich am Montagmorgen (04.08.) gegen 08:45 Uhr in seinem Büro, als er ein Klopfen an der Tür vernahm. In Erwartung eines Mitarbeiters öffnete er die Tür und wurde sogleich von zwei ihm unbekannten und maskierten Personen in das Büro zurückgedrängt. Dabei hielt ihm einer nach ersten Erkenntnissen einen schusswaffenähnlichen Gegenstand an den Kopf und forderte die Öffnung des Tresors. Da dies dem Opfer nicht möglich war und er den Angreifern dies mitteilte, verließen die Unbekannten das Büro wieder und flüchteten zu Fuß in Richtung eines nahegelegenen Möbelhauses.

Die Täter werden als etwa 180 Zentimeter groß und mit schlanker Statur beschrieben. Sie sollen unter anderem mit dunklen Sneakern und dunklen Sweatjacken bekleidet gewesen sein. Als Kopfbedeckung trugen sie eine Kappe oder eine Kapuze der Oberbekleidung.

Eine sofort mit starken Polizeikräften eingeleitete Fahndung nach den Tätern verlief bisher erfolglos.

Das Kriminalkommissariat 12 hat die Ermittlungen zur Tat übernommen und sucht Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben.

Hinweise zu den Tatverdächtigen, der Fluchtrichtung und möglicher Fluchtmittel nimmt die Polizei unter der 02131 3000 oder unter der Mailadresse poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de entgegen.

