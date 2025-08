Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrecher in Neuss unterwegs: Polizei rät zur Vorsorge

Neuss (ots)

In den vergangenen Tagen ist es im Neusser Stadtgebiet zu mehreren Einbrüchen gekommen - die Mehrheit der Taten ist jedoch im Versuch gescheitert. Die Polizei rät daher Mieter und Eigentümer von Häusern und Wohnungen zur Aufmerksamkeit - und dazu, über geeignete Sicherungsmaßnahmen nachzudenken.

Die Erfahrung der Kriminalpolizei zeigt, dass die Mehrzahl der Einbrecher Gelegenheitstäter sind: Sie operieren mit einfachem Werkzeug. Für sie ist die Möglichkeit, einfach in ein Gebäude zu gelangen, wichtiger, als die Höhe der möglichen Beute. Zugleich arbeiten Einbrecher unter Zeitdruck. Zumeist sind sie nicht mehr als fünf Minuten vor Ort. Der Grund ist einfach: Sollten sie beobachtet worden sein, hoffen sie, den Tatort verlassen zu haben, bevor die Polizei auftaucht. Das bedeutet aber auch, dass Einbrecher häufig von ihrem Vorhaben ablassen, wenn der Einstieg nicht sofort gelingt. Deswegen ist es besonders wichtig, beim Verlassen des Hauses alle Türen und Fenster abzuschließen. Gerade bei längerer Abwesenheit sollten Bürgerinnen und Bürger dafür Sorge tragen, dass Haus oder Wohnung keinen verlassenen Eindruck machen: So sollten Briefkästen regelmäßig geleert werden, Privatautos sollten nicht dauerhaft direkt vor der Anschrift abgestellt und Vorhänge nicht durchgängig zugezogen sein. Ebenfalls hilfreich kann eine technische Sicherung sein. Hier gibt es viele Möglichkeiten, bei Einbrechern besonders beliebte Angriffspunkte wie Terrassentüren und Kellerfenster zu verstärken. Eine herstellerneutrale und kostenfreie Beratung bieten die Experten vom Bereich Kriminalprävention der Polizei an. Ein Termin vor Ort kann vereinbart werden unter 02131 3000. Am Montag, 4. August sind Einbrecher offenbar zwischen 22:30 und 22:50 Uhr an der Straße Am Kotthauserweg in Neuss-Weißenberg gescheitert. Offenbar waren sie auf einen Balkon im ersten Obergeschoss des Mehrfamilienhauses gelangt, dort war es aber nicht gelungen, ein Fenster aufzuhebeln. Die Verdächtigen verließen den Tatort offenbar unverrichteter Dinge. Ebenfalls erfolglos blieben mutmaßlich Einbrecher am Montag an der Breite Straße in der Innenstadt. Zwischen 14:30 Uhr und 17:30 Uhr gelangten sie auf bislang nicht bekannte Weise in ein Mehrfamilienhaus. Sie versuchten, eine Wohnungstür zu öffnen. Als dies misslang, verließen sie das Gebäude. Es entstand lediglich ein Sachschaden an der Tür. An der Kölner Straße im Augustinusviertel ist ein Einbruchsversuch am Montag zwischen 17 Uhr und 19 Uhr offenbar ebenfalls misslungen. Hier hebelten die Tatverdächtigen an einer Wohnungstür, es gelang jedoch nicht, einen Panzerriegel zu öffnen. Weniger Glück hatten die Bewohner eines Hauses an der Jaegerstraße auf der Neusser Furth. Hier wurde am Montagvormittag zwischen 10:50 Uhr und 11:50 Uhr eingebrochen. Hier wurde eine Wohnungstür aufgehebelt. Ob und wie viel Beute dabei von den Tatverdächtigen gemacht wurde, ist noch unklar. Bereits in der Nacht zu Montag war Unbekannten ebenfalls ein Einbruch an der Römerstraße auf der Furth gelungen. Hier wurde ein Mehrfamilienhaus betreten, im Anschluss eine Wohnungstür aufgebrochen. Die Einbrecher entkamen offenbar mit Wertgegenständen. Auch aus Korschenbroich gibt es einen Einbruch zu berichten. Zwischen Sonntag, 3. August, 21 Uhr, und Montag, 07:45 Uhr, sind Unbekannte über einen Wintergarten an der Straße Raderbroich in ein Einfamilienhaus eingedrungen. Mehrere Räume wurden durchwühlt und offenbar wurde Bargeld gestohlen.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen in allen Fällen aufgenommen. Dabei werden auch eventuelle Zusammenhänge geprüft.

Zeugen, die Hinweise zu einer der Taten geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

