Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Seniorin lässt falsche Handwerker in die Wohnung

Neuss (ots)

Die Polizei warnt vor allem ältere Bürger nachdrücklich vor Trickbetrügern, die aktuell verstärkt aktiv sind.

So sind die Ermittler auf der Suche nach zwei bislang unbekannten Männern, die eine Seniorin in Neuss bestohlen haben sollen. Soweit bisher bekannt haben sich die Verdächtigen am Samstag, 2. August, als Wasserwerker ausgegeben. So gelangten sie gegen 15 Uhr in die Wohnung der 81-Jährigen an der Straße Neusser Weyhe. Die mutmaßlichen Täter gaben an, eine Wasserleitung kontrollieren zu müssen. Einer der Männer beging die Wohnung mit der Neusser Seniorin offenbar zum Zwecke der Ablenkung. Nach wenigen Minuten verließen beide Täter das Gebäude. Später stellte die Neusserin fest, dass offenbar Schmuck entwendet worden war.

Da die beiden Tatverdächtigen bisher nicht ermittelt werden konnten, bittet das Kriminalkommissariat 12 die Bevölkerung um Mithilfe.

Die Gesuchten können wie folgt beschrieben werden:

Einer der Männer soll etwa 25 bis 30 Jahre alt und von schlanker Statur gewesen sein, er hatte kurzes, schwarzes Haar. Der andere Tatverdächtige ist 30 bis 35 Jahre alt und korpulent, er soll dunkle Locken haben.

Wer Hinweise auf diese Menschen geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

Immer wieder gelingt es Betrügern, vor allem ältere Menschen um ihr Geld oder ihre Wertsachen zu bringen. Ein gesundes Misstrauen ist wichtig, wenn Fremde anrufen oder unangekündigt vor der Tür stehen. Die Polizei rät Freunden und Angehörigen von Senioren, mit ihnen über das Thema zu reden und ihnen die gängigen Tricks der Täter zu erklären. Der Enkeltrick, der falsche Handwerker oder angebliche Polizeibeamte oder Bankmitarbeiter führen leider noch immer häufig zum Erfolg der Betrüger. Weitere Informationen hat die Polizei auf ihrer Homepage zusammengestellt, diese sind abrufbar unter https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/vorsicht-vor-betruegern.

