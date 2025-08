POL-NE: Autofahrer bedrängt und verfolgt: Polizei sucht rücksichtslose Verkehrsteilnehmer

Neuss (ots) - Die Polizei warnt vor allem ältere Bürger nachdrücklich vor Trickbetrügern, die aktuell verstärkt aktiv sind. So sind die Ermittler auf der Suche nach zwei bislang unbekannten Männern, die eine Seniorin in Neuss bestohlen haben sollen. Soweit bisher bekannt haben sich die Verdächtigen am Samstag, 2. August, als Wasserwerker ausgegeben. So gelangten sie gegen 15 Uhr in die Wohnung der 81-Jährigen an ...

mehr