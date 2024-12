FW-EN: Feuerwehr beseitigt Baum

Sprockhövel (ots) - Am Sonntag rückte die Feuerwehr Sprockhövel um 14.50 Uhr auf die BAB 43 in Fahrtrichtung Münster aus. Dort waren 3 PKW verunfallt. Eine verletzte Person musste durch den Rettungsdienst versorgt werden. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr sicherten die Unfallstelle ab. Gegen 16.00 Uhr konnte die Feuerwehr ihren Einsatz beenden. Rückfragen bitte an: Pressestelle der Feuerwehr Sprockhövel Matthias Kleineberg Stellv. Pressesprecher Erreichbarkeit der ...

mehr