Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Feuerwehr wegen Gasgeruch alarmiert

Sprockhövel (ots)

Am Mittwochmittag wurde die Feuerwehr Sprockhövel um 12:42 Uhr zu einem Gebäude an der Kleinbeckstraße alarmiert. Dort sollte es im Haus nach Gas riechen. Das Objekt wurde durch die Feuerwehr geräumt und unter Atemschutz mit Messgeräten kontrolliert. Der ebenfalls angeforderte Energieversorger führte auch Messungen durch. Dabei konnten keine auffälligen Werte festgestellt werden und das Gebäude wurde wieder an den Eigentümer übergeben.

Um 13:30 Uhr rückte die Feuerwehr wieder ein. Vor Ort waren 18 ehrenamtliche Einsatzkräfte mit fünf Fahrzeugen.

