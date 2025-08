POL-GF: Präventionshinweis: Vorsicht beim privaten Autoverkauf im Netz

Gifhorn (ots) - Am Wochenende führten Beamte der Polizei Gifhorn Verkehrskontrollen durch. Dabei stellten sie mehrere Straftaten fest. Am Samstagmorgen kontrollierten Einsatzkräfte der Polizei Gifhorn auf dem Parkplatz am Morada-Hotel an der Bundesstraße 188 bei Gifhorn mehrere Verkehrsteilnehmer. Dabei überprüften sie auch einen 23-jährigen Fahrer eines Renault ...

mehr