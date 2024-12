Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Gruppe greift jungen Mann in der Innenstadt an

Heidelberg (ots)

Ein 18-Jähriger lief am Dienstag die Plöck entlang. Auf Höhe eines Kaufhauses griffen ihn um kurz nach 17:30 Uhr plötzlich und ohne erkennbaren Anlass drei Männer an. Sie versetzen ihm einen Stoß, sodass er zu Boden fiel. Dann schlugen sie auf ihn ein und sprühten ihm Pfefferspray ins Gesicht. Der 18-Jährige versuchte zu fliehen und rannte in Richtung der Sofienstraße davon. Die Angreifer verfolgten den jungen Mann, holten ihn ein und stießen ihn gegen ein haltendes Auto. Danach schlugen sie wieder auf den 18-Jährigen ein. Mehrere Passanten beobachteten den Vorfall. Dann konnte sich der Angegriffene erneut befreien. Auf der Höhe der Neugasse traf er auf eine zufällig vorbeikommende Polizeistreife. Diese nahm den Leichtverletzten in Schutz und leitete die Fahndung nach den Tätern ein. Ein Tatverdächtiger, ein 20-Jähriger, konnte kurze Zeit später vorläufig festgenommen werden. Die Hintergründe des ungewöhnlichen Angriffs sind bislang unbekannt und Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Die anderen Tatverdächtigen sollen zwischen 18 und 22 Jahre alt gewesen sein. Von ihnen liegt bislang nur eine rudimentäre Beschreibung vor. Einer war bekleidet mit einer schwarz-weißen Jacke und einer grauen Hose. Er trug eine graue Mütze. Ein Mittäter trug eine schwarze Jacke, eine schwarze Mütze und eine helle Hose.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, insbesondere der möglicherweise geschädigte Autofahrer, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der Telefonnummer 06221/ 1857-0 zu melden.

