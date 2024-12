Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte entwenden Bargeld - Zeugen gesucht

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Donnerstagabend zwischen 18:45 Uhr und 21:30 Uhr entwendete eine bislang unbekannte Täterschaft mehrere Tausend Euro Bargeld aus einer Wohnung eines Mehrparteienhauses in der Straße "Königswiese".

Unbekannte verschafften sich gewaltsam Zutritt in das Innere des Wohnanwesens, indem sie ein Fenster mit einem Werkzeug aufbrachen. Anschließend suchten sie in sämtlichen Räumen nach Wertgegenständen. Letztlich wurden die Diebe fündig, nahmen das aufgefundene Bargeld an sich und verließen das Wohnhaus in unbekannte Richtung. Die Höhe des entstandenen Sach- und Diebstahlsschadens ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Diese wurden von der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernommen.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu der bislang unbekannten Täterschaft mitteilen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell