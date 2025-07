Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Verkehrskontrollen decken Straftaten auf - Zeugen eines verbotenen Rennens gesucht

Gifhorn (ots)

Am Wochenende führten Beamte der Polizei Gifhorn Verkehrskontrollen durch. Dabei stellten sie mehrere Straftaten fest.

Am Samstagmorgen kontrollierten Einsatzkräfte der Polizei Gifhorn auf dem Parkplatz am Morada-Hotel an der Bundesstraße 188 bei Gifhorn mehrere Verkehrsteilnehmer. Dabei überprüften sie auch einen 23-jährigen Fahrer eines Renault Twingo. Es ergaben sich deutliche Hinweise auf eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel. Ein Schnelltest bestätigte den Verdacht. Der 23-Jährige, der Konsumutensilien und falschen Urin mit sich führte, wurde einer Blutprobe unterzogen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Am späten Samstagabend beobachteten andere Beamte den Verkehr auf der Braunschweiger Straße. Dabei fielen ihnen zwei Pkw auf, die mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit nebeneinander fuhren. Nach kurzem Hinterherfahren konnte eines der beiden Fahrzeuge, das mehr als doppelt so schnell wie erlaubt unterwegs war, gestoppt werden. Dem 21-jährigen Fahrer wurde der Tatvorwurf der Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen gemacht. Nach bisherigem Kenntnisstand kam es dabei zu keiner Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls. Bei dem gestoppten Fahrzeug handelt es sich um einen blauen BMW M440. Hinweise zu dem zweiten beteiligten Fahrzeug nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05371 980-0 entgegen. Das Rennen ereignete sich kurz vor Mitternacht, in der Nacht von Samstag auf Sonntag.

Später, gegen 04:00 Uhr, wurden dieselben Beamten erneut auf der Braunschweiger Straße auf einen E-Scooter-Fahrer aufmerksam. Bei der Kontrolle des 39-Jährigen ergab eine Atemalkoholmessung einen Wert von 1,29 Promille. Seine Fahrt war damit beendet. Auch gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet, und er musste eine Blutprobe abgeben.

