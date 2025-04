Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Haslach i.K. - Alkoholfahrt mit schwerwiegenden Folgen

Haslach im Kinzigtal (ots)

Am Montagnacht, gegen 01:45 Uhr, befuhr ein 37-Jähriger Fahrer eines Cupra Formentor die Schwarzwaldstraße (B33/B294) in Haslach in Richtung Hausach. Vermutlich auf Grund der starken Alkoholbeeinflussung des Fahrzeugführers kam dieser kurz vor der Einmündung zur Mühlenstraße / Buchenstraße nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr zunächst ein Blumenbankett und kollidierte anschließend mit einem Ampelmasten. Der 37-Jährige wurde durch den Verkehrsunfall schwer verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. Eine Alkoholüberprüfung ergab einen Wert von nahezu zwei Promille. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 40.000 Euro. Die weiteren Ermittlungen zum genauen Unfallhergang werden von den Beamten der Verkehrspolizei Offenburg geführt./AFK

