Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Balkonbrand

Kehl (ots)

Zu einem größeren Einsatz der Feuerwehr Kehl sowie des Rettungsdienstes kam es am Montag, kurz nach Mitternacht, in der Kanzmattstraße in Kehl. Dort brach aus bislang unbekannten Gründen ein Feuer auf einem Balkon im 1. OG eines Mehrfamilienhauses aus, welches sich auch auf die darüber- und darunterliegenden Balkone ausbreitete. Der Brand konnte durch die Feuerwehr Kehl schnell gelöscht werden. Die Wohnung, die dem Balkon zugehörig ist, auf dem der Brand ausgebrach, wurde durch die starke Rauchentwicklung in Mitleidenschaft gezogen und ist derzeit unbewohnbar. Die beiden Bewohner dieser Wohnung kamen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein umliegendes Krankenhaus. Der Sachschaden beträgt ca. 100.000 Euro./AFK

