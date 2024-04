POL-Lebach: Unfallflucht auf Parkplatz Kaufland Lebach

Saarwellingen (ots) - Am Nachmittag des 09.04.2024 wurden zwei Reifen eines schwarzen Seat Ibiza in der Bahnhofstraße in Saarwellingen vermutlich mit einem Messer platt gestochen. Die Tat ereignete sich in der Zeit von 16:00 Uhr bis 18:50 Uhr. Der Seat stand auf einem Parkstreifen am Fahrbahnrand unterhalb eines dort befindlichen Kebabladens. Zeugen, welche Angaben zu dem Vorfall machen können, melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Lebach, Tel.: 06881/5050. ...

