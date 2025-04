Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hohberg

B3 - Unfallflucht - Zeugen gesucht!

Zu einem Unfallgeschehen kam es am Freitagabend gegen 20.00 Uhr auf der B3 zwischen Niederschopfheim und Hofweier, nachdem der Führer eines silberfarbenen Audi unvermittelt auf die Gegenfahrbahn geraten war. Hierdurch musste die Führerin eines entgegenkommenden roten Daimler-Benz nach rechts ausweichen und kollidierte in der Folge mit der dortigen Leitplanke. Ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern, setzte der Führer des silberfarbenen Audi seine Fahrt in Richtung Lahr fort. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg haben die Ermittlungen in dieser Angelegenheit übernommen und bitten Zeugen des Unfallherganges sich unter Telefon 0781/21-2200 zu melden.

