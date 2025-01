Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Unfallflucht - Fahrzeug kollidiert mit Fahrbahnteiler auch PKW im Gegenverkehr betroffen

Alsdorf (ots)

Am Donnerstag, den 23.01.2025, ereignete sich zwischen 18:15 Uhr und 18:20 Uhr ein Verkehrsunfall in der Hauptstraße in Alsdorf. Ein PKW kam aus Richtung Grünbebach und touchierte in Höhe der Hausnummer 133 den dortigen Fahrbahnteiler. Hierbei wurde ein Verkehrszeichen abgerissen und gegen ein entgegenkommendes Fahrzeug geschleudert. Es entstand Sachschaden. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle.

Die Polizei Betzdorf bittet um Zeugenhinweise unter der Tel.: 02741-926-0

