Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Trickdiebstahl durch "Falsche Wasserwerker"

Dienstgebiet Polizeiinspektion Linz (ots)

Am vergangenen Montagmittag kam es zu einem Trickdiebstahl in der Beethovenstraße in Rheinbrohl. Zwei Täter gaben sich mit einem gefälschten Ausweis als Mitarbeiter des Wasserwerks aus. Während ein Täter die Geschädigte in ein Gespräch verwickelte, nutzte der zweite Täter die unbeobachteten Momente, um Zimmer und Schränke der Geschädigten zu durchsuchen. Die Täter entkamen mir geringer Beute. Die Polizei appelliert: Lassen Sie niemals unbekannte Personen in Ihre Wohnung. Bei Zweifeln an der Echtheit der "Wasserwerker" kontaktieren sie die Stadtwerke Neuwied / das Kreiswasserwerk unter der Telefonnummer 02631 / 850 (Mo. - Fr. 8-18 Uhr) oder wählen sie den Polizeinotruf 110!

