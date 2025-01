Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Alkoholisierter Randalierer beschädigt Hauswand

Weitefeld (ots)

Am Mittwoch, den 22.01.2025, gingen gegen 19:50 Uhr der Polizei Betzdorf mehrere Notrufe aus Weitefeld ein. Ein betrunkener 28-jähriger polnischer Staatsangehöriger war durch die Bahnhofstraße getorkelt, mehrfach gestürzt und dabei fast auf die Fahrbahn gerollt. Vorher hatte er bereits mit Steinen gegen eine Hausfassade geworfen, sodass diese beschädigt wurde. Mehrere besorgte Anwohner und Passanten versuchten den Mann bis zum Eintreffen der Polizei in Schach zu halten. Als die Streife vor Ort war, versuchte der Mann in ein angrenzendes Feld zu flüchten, was ihm allerdings wegen seiner starken Alkoholisierung nicht gelang. Der Mann wurde schließlich fixiert und zur Ausnüchterung in den Polizeigewahrsam verbracht.

