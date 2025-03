Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Einbeck (ots)

37574 Einbeck, Stadtgebiet

Mittwoch, 05.03.2025, zwischen 16:30 Uhr und 17:00 Uhr

Einbeck (schu)

Ein bislang unbekannter Unfallverursacher touchierte einen ordnungsgemäß abgestellten Pkw Suzuki Vitara in schwarz, welcher sich zum eingrenzbaren Unfallzeitpunkt auf dem öffentlichen Parkplatz am Möncheplatz sowie auf einem Kundenparkplatz eines Discounters in der Grimsehlstraße in Einbeck befunden hatte. Hierdurch entstand ein Sachschaden von ca. 2000,- EUR.

Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort.

Die Polizei Einbeck hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die im fraglichen Unfallzeitraum den Verkehrsunfall beobachtet haben oder Hinweise auf die Verursachung geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Einbeck unter Telefonnummer 05561-31310 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell