Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Störung von Telekommunikationsanlagen, Zeugenaufruf

Bad Gandersheim (ots)

(Me) 37574 Einbeck, OT Ahlshausen, Ahlshäuser Kaffeetwetge. Zeitarum: Donnerstag, 06.März 2025, 19:45 Uhr bis Freitag, 07.März 2025, 07:50 Uhr. Bislang unbekannte Täterschaft machte sich an dem Stromverteilerkasten (für Glasfaser Telekommunikation)Ahlshäuser Kaffeetwetge gewaltsam zu schaffen. Es wurde der Kasten geöffnet und anschließend Glasfaserkabel für die Ortschaften Ahlshausen, Vogelbeck und auch Sievershausen durchtrennt ! Anwohner aus Ahlshausen werden gebeten, sachdienliche Hinweis über verdächtige Personen und Fahrzeuge an das Polizeikommissariat Bad Gandersheim, Tel, 05382 95390, zu melden. Es wurden Ermittlungen wegen Störung von Telekommunikationanlagen aufgenommen. Bitte auch melden, um den Tatzeitraum genauer einzugrenzen ( wann gab es zum Beispiel keine Internetverbindung).

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell