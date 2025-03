POL-NOM: Versuchter Betrug als Bankmitarbeiterin

Northeim (ots) - Hardegsen OT Lutterhausen, Am Egelsee, Donnerstag, 06.03.2025, 19.00 Uhr bis Freitag, 07.03.2025, 07.50 Uhr LUTTERHAUSEN (Wol) - Skulptur gewaltsam rausgebrochen. Im Zeitraum von Donnerstag ca. 19.00 Uhr bis Freitag ca. 07.50 Uhr haben unbekannte Personen eine Ei-Skulptur gestohlen. Die Skulptur war an einem Sockel befestigt und stand in der Straße "Am Egelsee" in Lutterhausen. Die Personen konnten die Skulptur gewaltsam vom Sockel lösen und stehlen. Das ...

mehr