POL-NOM: Ei-Skulptur gestohlen

Uslar (ots) - Bodenfelde, (go), Uslarer Straße, (Edeka Markt), Montag, der 03.03.2025, 16:09 Uhr. Zu einem wiederholten Diebstahl von Kosmetika kam es am Montag, dem 03.03.2025 um 16:09 Uhr im Edeka Markt in Bodenfelde. Unbekannte Täter entwendeten Kosmetika im Wert von ca. 21 Euro. Zeugen, die hier Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zur Aufklärung der Tat geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Bodenfelde, Tel. 05572-948520 oder in Uslar, Tel. ...

