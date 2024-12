Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Garage in Brand

Bad Frankenhausen (ots)

In den frühen Morgenstunden des Dienstags kam es zu einem Brand Am Tischplatt. In dem Garagenkomplex Steinbrückstraße stand eine Garage in Flammen, zwei direkt anliegende wurden bedingt durch die Rußbildung in Mitleidenschaft gezogen. Durch die Kameraden der Feuerwehr konnte der Brand gelöscht werden. In der Garage lagerten verschiedene geringwertige Gegenstände, die durch die Flammen beschädigt worden sind. Der Gesamtschaden beträgt polizeilichen Schätzungen zufolge etwa 2500 Euro. Zur Brandursache hat die Kriminalpolizei Nordhausen die Ermittlungen aufgenommen. Ergebnisse liegen noch nicht vor. Eine fahrlässige oder vorsätzliche Brandlegung kann gegenwärtig nicht ausgeschlossen werden.

