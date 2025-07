POL-GF: Zeugenhinweis klärt Unfallflucht auf

Gifhorn (ots) - Die Polizei Gifhorn ermittelt nach einer Verkehrsunfallflucht gegen einen 56-Jährigen. Am gestrigen Sonntagabend erschien der Geschädigte eines Verkehrsunfalls in der Polizeidienststelle in Gifhorn. Er hatte seinen Toyota Auris in einer Parkbox am Sonnenweg abgestellt. Als er wieder zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen Schaden an der Front und einen Zettel an der Windschutzscheibe fest. Auf ...

