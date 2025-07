Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Strafrechtliche Ermittlungen nach Unfall

Gifhorn (ots)

Die Polizei Gifhorn ermittelt nach einer Verkehrsunfallflucht gegen einen 56-Jährigen. Am gestrigen Sonntagabend erschien der Geschädigte eines Verkehrsunfalls in der Polizeidienststelle in Gifhorn. Er hatte seinen Toyota Auris in einer Parkbox am Sonnenweg abgestellt. Als er wieder zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen Schaden an der Front und einen Zettel an der Windschutzscheibe fest. Auf diesem war ein Kennzeichen und auch ein Name vermerkt. Der Verursacher war jedoch nicht mehr am Ort. Der Geschädigte suchte daraufhin die Polizeidienststelle in der Hindenburgstraße auf. Von dort begaben sich umgehend zwei Beamte zur Halteranschrift des genannten Kennzeichens. Dort trafen sie auf den 56-jährigen Unfallverursacher, dessen Fahrzeug am Heck beschädigt war. Da der Mann alkoholisiert war, ordneten die Beamten eine Blutentnahme an. Gegen den 56-Jährigen wurden Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Das bloße Hinterlassen eines Zettels mit den Personalien am beschädigten Fahrzeug genügt nicht den gesetzlichen Anforderungen. Wer sich nach einem Unfall vom Unfallort entfernt, ohne auf den Geschädigten zu warten oder die Polizei zu verständigen, macht sich strafbar. Die Polizei appelliert daher eindringlich: Bleiben Sie vor Ort und informieren Sie die zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell