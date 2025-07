Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Vandalismus und Diebstahl - Zeugen gesucht

Schönewörde (ots)

In der Nacht vom 15.07.2025 auf den 16.07.2025 kam es in Schönewörde gleich zu mehreren Straftaten. Hierbei wurden an einem freistehenden Einfamilienhaus Farbschmierereien festgestellt, zwei Pkw mit Kratzern beschädigt und mit Farbe beschmiert und eine Kettensäge und ein E-Bike entwendet. Interessant hierbei ist, dass die Örtlichkeiten der Taten keine 100 Meter auseinander liegen. Die Taten wurden um die Gegend Drosselweg, Amselweg, Lerchenweg verübt. Die Polizei bittet um ihre Mithilfe! Wer hat Verdächtiges oder Personen am Abend bzw. in der Nacht vom 15.07. auf den 16.07. wahrgenommen. Wer kann möglicherweise Angaben zu den Taten und/oder die Täterschaft machen? Hinweise richten Sie bitte an die Polizeistation in Wesendorf unter der 05376 976560 oder jede andere Polizei in ihrer Nähe.

