Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Zwei berauschte Fahrer

Gifhorn/ Calberlah (ots)

Bei zwei Verkehrskontrollen am gestrigen Montag wurden am Morgen und am Nachmittag zwei unerlaubte Fahrten festgestellt. Gegen 07:00 Uhr fuhren zwei Beamte der Polizei Gifhorn Streife im Stadtgebiet von Gifhorn. Dabei stoppten sie in der Herzog-Ernst-August-Straße einen Maserati. Der 34-jährige Fahrer räumte den Konsum von Betäubungsmitteln ein, ein Schnelltest bestätigte diesen. Gegen 15:15 Uhr stoppten zwei Beamte der Polizei Meine einen Volkswagen Polo in der Hauptstraße in Calberlah. Auch bei diesem Fahrer, einem 37 Jahre alten Mann, wies ein Schnelltest auf eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel hin. Beiden Männern wurde eine Blutprobe entnommen, sie durften die Fahrt nicht fortsetzen und müssen sich einem Ordnungswidrigkeitenverfahren stellen.

