Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Verletzte bei Unfällen

LK Gifhorn (ots)

Bei drei Verkehrsunfällen im Landkreis Gifhorn wurden am vergangenen Wochenende mehrere Personen leicht verletzt. Am frühen Samstagabend, gegen 17:05 Uhr, kam es in Neudorf-Platendorf zu einem Auffahrunfall. Ein 43-Jähriger fuhr nach bisherigen Erkenntnissen auf der Dorfstraße in Richtung Süden. Dabei übersah er ein als Linienbus eingesetztes Taxi. Dieses hielt gerade an der Haltestelle "Gamsener Weg". Trotz Vollbremsung konnte der 43-Jährige den Zusammenstoß zwischen seinem Volkswagen Golf und dem Daimler Vito nicht mehr verhindern. Durch den Unfall wurden zwei Fahrgäste des Busses, dessen Fahrer sowie die beiden Insassen des Golfs leicht verletzt. Im Einsatz befanden sich neben der Polizei vier Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug und die Freiwillige Feuerwehr Neudorf-Platendorf. Der Volkswagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Schaden wurde auf ca. 15.000 Euro geschätzt. Am Sonntagnachmittag, gegen 14:25 Uhr, ereignete sich ein ähnlicher Unfall auf der Bundesstraße 214 bei Schwülper. Ein 65-Jähriger musste mit seinem Volkswagen ID.7 an der Kreuzung der Landesstraße 321 halten. Dies erkannte ein von hinten nahender 68-Jähriger in seinem Volkswagen Caddy zu spät und fuhr auf den stehenden ID.7 auf. Durch den Zusammenstoß verletzte sich der 68-Jährige leicht. An beiden Fahrzeugen entstand ein erheblicher Schaden, und beide mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf 25.000 Euro geschätzt. Weniger Sachschaden, aber zwei Verletzte waren Folge eines dritten Unfalls. Dieser ereignete sich gegen 17:00 Uhr am Sonntag. Ein 74-Jähriger wollte mit seinem Volkswagen Touran aus einem Feldweg heraus die Kreisstraße 101 zwischen Jembke und Bokensdorf queren, um auf einen anderen Feldweg zu fahren. Dabei übersah er einen von rechts nahenden Volkswagen Tayron. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich der 74-Jährige und auch der 46-jährige Fahrer des Tayron leicht verletzten. Die beiden Fahrzeuge kamen im Straßengraben zum Stehen, sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden dieses Unfalls wurde auf 9.000 Euro geschätzt. Neben der Polizei waren auch die Freiwillige Feuerwehr, zwei Rettungswagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug im Einsatz.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell