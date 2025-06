Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Alkoholisierter Autofahrer fährt Schlangenlinie

Lübbecke (ots)

(TB) Direkt vor einer Streifenwagenbesatzung fuhr in der Nacht zu Samstag ein Autofahrer auf der Hauptstraße deutlich Schlangenlinie. Der Verdacht auf eine Alkoholfahrt bestätigte sich.

Eine Streifenwagenbesatzung fuhr gegen kurz nach Mitternacht entlang der Hauptstraße in Richtung Lübbecke. Hier bemerkten die Beamten einen BMW, dessen Fahrer die Spur nicht halten konnte und mehrfach über die Leitlinie in den Gegenverkehr fuhr. Daher hielten sie den Wagen an. Der Preußisch Oldendorfer gab sodann zu verstehen, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem stellten die Einsatzkräfte beim 56-Jährigen deutlichen Alkoholgeruch fest. Dies wurde durch einen Test bestätigt. Es folgte eine Blutprobenentnahme auf der Polizeiwache Lübbecke.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell