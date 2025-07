POL-MFR: (704) Verkehrsunfall im Nürnberger Westen - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots) - In den frühen Donnerstagmorgenstunden (10.07.2025) brach ein Mann in eine Gastwirtschaft am Dutzendteich in Nürnberg ein. Der Tatverdächtige konnte noch vor Ort festgenommen werden. Gegen 02:30 Uhr ging bei dem Eigentümer einer Gastwirtschaft am Dutzendteich ein Einbruchsalarm ein, woraufhin dieser die Polizei verständigte. Mehrere Streifenbesatzungen der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd fuhren ...

