POL-MFR: (703) Festnahme nach Gaststätteneinbruch

In den frühen Donnerstagmorgenstunden (10.07.2025) brach ein Mann in eine Gastwirtschaft am Dutzendteich in Nürnberg ein. Der Tatverdächtige konnte noch vor Ort festgenommen werden.

Gegen 02:30 Uhr ging bei dem Eigentümer einer Gastwirtschaft am Dutzendteich ein Einbruchsalarm ein, woraufhin dieser die Polizei verständigte. Mehrere Streifenbesatzungen der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd fuhren umgehend zu dem Anwesen. Dort trafen die Beamten auf einen 37-jährigen Mann, welcher sich gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten verschaffte und sich noch im Gebäude aufhielt.

Als die Streifenbeamten den Mann ansprachen, rannte dieser mit einer Eisenstange bedrohlich auf die Einsatzkräfte zu und versuchte zu flüchten. Letztendlich gelang es den Beamten den Mann zu Boden zu bringen, zu fesseln und festzunehmen. Hierbei führte der 37-jährige Tatverdächtige offensichtliches Diebesgut (Bargeld und Tabakware) im Wert von mehreren Hundert Euro mit sich. Der durch das gewaltsame Eindringen verursachte Sachschaden wird auf mindestens 200 Euro geschätzt.

Der 37-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts des Einbruchdiebstahls und des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte strafrechtlich verantworten.

