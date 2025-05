Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: ZEUGENAUFRUF zur Pressemeldung von alkoholisiertem Verkehrsteilnehmer, der in der Koblenzer Innenstadt einen Unfall verursachte und flüchtete

Koblenz (ots)

Bezugnehmend auf die Pressemeldung vom 29.05.2025, 14:13 Uhr bittet die Polizei, dass sich Zeugen sowie durch den Fahrzeugführer gefährdete Personen mit der zuständigen Polizeiinspektion Koblenz 1 unter Tel.: 0261-92156-300 in Verbindung setzen. Zum jetzigen Zeitpunkt ist nicht bekannt, an welcher Stelle der Fahrzeugführer mit seinem schwarzen Chrysler in die Fußgängerzone der Innenstadt einfuhr und über welchen Weg er zur Liebfrauenkirche gelangte. Bezüglich möglicher Zeugen und Geschädigten wird die bekannte Fahrstrecke in der Folge genannt. Der alkoholisierte Fahrzeugführer befuhr am 29.05.2025 ab ca.13:40 Uhr die Straße "An der Liebfrauenkirche" in Richtung Münzplatz, um von dort in die Münzstraße abzubiegen. Anschließend fuhr das Fahrzeug rückwärts in Richtung Marktstraße und stieß mit der dortigen Außenbestuhlung zweier Lokale zusammen. Sodann fuhr der Fahrzeugführer erneut über die Straße "An der Liebfrauenkirche", die "Braugasse" bis in den "Entenpfuhl". Von dort führte seine Fahrt über die Straße "Am alten Hospital", die "Kornpfortstraße" sowie "Auf der Danne" bis zur "Burgstraße", in welcher das Fahrzeug durch die eintreffenden Einsatzkräfte gestellt werden konnte. Nach dem jetzigen Kenntnisstand wurde glücklicherweise nur eine Person im Bereich der Außenbestuhlung der Marktstraße leicht verletzt.

