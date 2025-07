Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrüche vom Wochenende

Korschenbroich / Grevenbroich / Dormagen (ots)

In der Zeit von Donnerstag (03.07.), circa 17:20 Uhr, auf Samstag (05.07.), circa 12 Uhr, kam es an der Bruchstraße in Korschenbroich zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Unbekannte Tatverdächtige hebelten eine Kellertür auf und durchwühlten mehrere Räume. Es wurde Technik entwendet.

Ein Zeuge hörte am Freitag (04.07.), gegen 13:55 Uhr, laute Geräusche aus Richtung eines Fensters im Erdgeschoss eines Reihenhauses am Lerchenweg. Er konnte einen Tatverdächtigen beobachten, welcher ein Fenster aufhebeln wollte. Als der Grevenbroicher die Hauseingangstür öffnete, flüchtete der unbekannte Mann in Richtung Rhenaniastraße. Nach ersten Erkenntnissen stieg der mutmaßliche Einbrecher in einen schwarzen Pkw-Kombi und fuhr in Richtung Poststraße. Der Unbekannte habe schulterlange schwarze Haaren, sei circa 170 Zentimeter groß und trug eine graue Jeans sowie eine blaue Jacke. Er hielt einen Werkzeugkoffer in der Hand.

Eine Bewohnerin bemerkte am Sonntag (06.07.), gegen 18:40 Uhr, dass die Eingangstür eines Mehrfamilienhauses an der Straße "An der Obermühl" in Grevenbroich angegangen wurde. Diese sei am Sonntag (05.07.), gegen 22 Uhr, noch unbeschädigt gewesen.

Am Sonntag (07.07.), gegen 04:15 Uhr, stellte ein Bewohner eines Einfamilienhauses an der Turmstraße in Dormagen eine unbekannte Person in seinem Haus fest. Als der Tatverdächtige von den Bewohnern angesprochen wurde, flüchtete dieser in unbekannte Richtung. Der mutmaßliche Einbrecher sei circa 170 bis 180 Zentimeter groß, sei schlank und trug ein dunkles Oberteil mit Kapuze. Nach ersten Erkenntnissen gelangte der Mann über ein Küchenfenster in das Haus und entwendete ein Portemonnaie.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de bei der Polizei zu melden.

Die Polizei rät: Nicht ausreichend gesicherte Haus- und Wohnungstüren sind mit einem einfachen Werkzeug schnell aufgehebelt. Die Fachberater der Kripo zeigen Ihnen, worauf es bei einer effektiven Sicherung ankommt. Vereinbaren Sie einen Termin zur persönlichen Beratung unter Telefon 02131 300-0.

