POL-NE: Senior wird Opfer von falschen Wasserwerkern

Neuss (ots)

Zwei Männer klingelten am Samstag (05.07.) gegen 12:30 Uhr bei einem 80-jährigen Mann auf der Hesemannstraße, gaben sich als Wasserwerker aus und müssten im Wohnungsinneren etwas messen. Der Senior ließ die beiden herein. Nachdem die Personen sich in der Wohnung bewegt hatten und ihre vorgetäuschte Überprüfung beendet hatten, verließen sie wieder die Wohnung und entfernten sich in unbekannte Richtung.

Da dem Wohnungsinhaber diese dann doch merkwürdig vorkam, schaute er genauer nach und stellte fest, dass eine hochwertige Uhr offenbar von den Betrügern, welche als männlich, etwa 25 Jahre alt, mit kurzen dunklen Haaren und mit dunklen Trainingsanzügen bekleidet beschrieben werden, entwendet wurde.

Der Senior informierte die Polizei und erstattete Strafanzeige.

Das Kriminalkommissariat 12 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der 02131 3000 oder per Mail an poststellle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de an die Polizei zu wenden.

Trickdiebe sind erfinderisch und schauspielerisch begabt. Sie täuschen eine Notlage vor oder geben sich beispielsweise als Handwerker oder Amtsperson aus, um in die Wohnung ihrer Opfer zu gelangen. Getäuscht und anschließend bestohlen werden häufig ältere Menschen. Die Polizei rät: Lassen Sie keine Fremden in die Wohnung! Weitere Informationen zum Thema Trickdiebstahl in Wohnung gibt es im Internet unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/trickdiebstahl-in-wohnungen/

