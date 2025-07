POL-NE: Kollision zwischen Pkw und Fußgänger

Neuss (ots) - Am Donnerstag (03.07.) wurde eine 86-Jährige in ihrem Haus am Holunderweg in Neuss ausgeraubt. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen sei sie gegen 16:30 Uhr nach Hause zurückgekehrt und im Haus von drei bislang unbekannten Männern überrascht worden, die sich offenbar zuvor durch Aufhebeln der Terrassentür Zugang zum Objekt verschafft hatten. Die Geschädigte wurde von einem der Männer festgehalten. ...

mehr