POL-NE: Raub in Neusser Einfamilienhaus

Neuss (ots) - Am Dienstag (01.07.), gegen 12:30 Uhr, wurde eine 71-jährige Dame in der Neusser Innenstadt, auf der Höhe eines Cafés an der Krefelderstraße, von einer unbekannten Frau angesprochen. Diese sei Wahrsagerin und gab an, dass der Sohn der Neusserin einen Schicksalsschlag erleiden werden. Die 71-Jährige suchte mit der Unbekannten ihre Wohnung an der Rheydter Straße auf, da sie dort den Schicksalsschlag ...

mehr