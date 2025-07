Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Vermeintliche Wahrsagerin entwendet Bargeld

Neuss (ots)

Am Dienstag (01.07.), gegen 12:30 Uhr, wurde eine 71-jährige Dame in der Neusser Innenstadt, auf der Höhe eines Cafés an der Krefelderstraße, von einer unbekannten Frau angesprochen. Diese sei Wahrsagerin und gab an, dass der Sohn der Neusserin einen Schicksalsschlag erleiden werden. Die 71-Jährige suchte mit der Unbekannten ihre Wohnung an der Rheydter Straße auf, da sie dort den Schicksalsschlag abwenden könne. Dafür solle die Tatverdächtige ihr Bargeld sowie ihren Schmuck in ein von der vermeintlichen Wahrsagerin ausgehändigtem Stofftuch verpacken und unter ihr Bett legen. Während die Neusserin die Anweisung ausführte, kam eine zweite Unbekannte in die Wohnung. Unter einem Vorwand bat die erste Tatverdächtige die Dame um eine Hose. Die Seniorin händigte ihr eine Hose aus und die zwei Frauen verließen gegen 14 Uhr die Wohnung.

Die 71-Jährige stellte im Nachgang fest, dass sich das Geld und der Schmuck nicht mehr unter dem Bett befand und informierte die Polizei.

Das Kriminalkommissariat 12 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Die erste Unbekannte, welche sich als Wahrsagerin ausgab, kann wie folgt beschrieben werden: Sie sei circa 150 bis 160 Zentimeter groß, habe schulterlange, schwarze lockige Haare, trug eine weiße lange Hose, eine weiße Handtasche sowie beerenfarbige Badeschlappen. Ihre Finger- sowie Fußnägel waren orangefarbig lackiert. Sie sprach russisch. Die zweite Frau, welche später dazu kam, trug ein blumenfarbiges Kleid.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 12 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

Ebenso möchte die Polizei vor dieser Betrugsmasche warnen! Trickdiebe sind erfinderisch und schauspielerisch begabt. Sie täuschen eine erfundene Situation vor oder geben sich beispielsweise als Handwerker oder wie in diesem Fall als Wahrsagerinnen aus, um in die Wohnung ihrer Opfer zu gelangen. Getäuscht und anschließend bestohlen werden häufig ältere Menschen. Die Polizei rät: - Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung! - Lassen Sie nur Handwerker in Ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt haben oder die Ihnen von der Hausverwaltung angekündigt wurden! - Lassen Sie sich auch bei angeblichen Notfällen nicht drängen! - Ziehen Sie sofort eine Vertrauensperson hinzu oder vereinbaren Sie einen späteren Termin! - Informieren Sie sofort die Polizei über die Notrufnummer 110, wenn Ihnen die Situation verdächtig vorkommt!

