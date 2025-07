Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Versuchter Kioskeinbruch: Festnahme nach Verfolgung

Neuss (ots)

Nach einem versuchten Kioskaufbruch flüchteten die mutmaßlichen Täter und konnten nach Verfolgung und Fahndung durch die Polizei in Düsseldorf festgenommen werden.

Weil ein Kioskbesitzer eines "Büdchens" auf der Rheydter Straße am Mittwoch (02.07.) gegen 03:15 Uhr durch einen eingehenden Alarm geweckt wurde und sogleich die Polizei informierte, konnte diese die Verfolgung eines flüchtenden Fahrzeugs aufnehmen. Zuvor hatten Täter versucht mittels einer Brechstange in das Innere des Kiosks zu gelangen. Als diese den Eigentümer bemerkten, flüchteten sie mit einem Fahrzeug. Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten Polizeibeamte das Fahrzeug auftun. Es entwickelte sich über den Willy-Brandt-Ring, die B1 und die BAB 57 eine Verfolgungsfahrt. Zu Gefährdungen anderer Verkehrsteilnehmenden kam es nach ersten Erkenntnissen nicht. Das verfolgte Fahrzeug konnte letztlich im Rahmen einer parallel eingeleiteten Fahndung, auch unter Hinzuziehung eines Hubschraubers, im Düsseldorfer Stadtgebiet auf der Rather Straße angetroffen werden.

Die beiden im Fahrzeug befindlichen Personen, ein 20 und ein 21-Jähriger, beide aus Dormagen wurden festgenommen.

Das aufgefundene mutmaßliche Einbruchwerkzeug und das Fahrzeug wurden sichergestellt.

Ob die Festgenommen alleine handelten, ist nun genauso Gegenstand der Ermittlungen, wie die Prüfung, ob die Personen auch für etwaige weitere Taten in Betracht kommen.

Sie wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Prüfung von Haftgründen wieder entlassen.

Diese Ermittlungen beim Kriminalkommissariat 21 dauern an.

Personen die Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der 02131 3000 oder per Mail an porststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

