POL-UL: (UL) Ehingen - Achtlos über den Fußgängerüberweg gefahren

Bei einem Unfall am Dienstag in Ehingen verletzte sich ein Kind mit einem Tretroller schwer.

Ulm (ots)

Gegen 14 Uhr fuhr ein 84-Jähriger in der Fischersteige. Der Senior war mit seinem BMW in Richtung Lindenstraße unterwegs und bog dort nach rechts ab. Zu diesem Zeitpunkt fuhr ein Siebenjähriger auf seinem Tretroller in der Lindenstraße auf dem linksseitigen Gehweg. Als der Senior an den Fußgängerüberweg herangefahren war, fuhr das Kind wohl unvermittelt mit dem Tretroller auf den Fußgängerüberweg. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Auto und dem Roller. Das Kind stürzte zu Boden und wurde von dem Pkw überrollt. Dabei zog sich der Siebenjährige schwere Verletzungen zu. Rettungsdienst und Notarzt kümmerten sich um den Jungen und brachten ihn in eine Klinik. Der Verkehrsdienst Laupheim hat die Ermittlungen aufgenommen und klärt nun den genauen Unfallhergang. Die Polizei schätzt den Schaden am Auto auf ca. 1.000 Euro, den am Tretroller auf ca. 20 Euro.

