POL-SI: 40-Jähriger bei Kupferdiebstahl erwischt - #polsiwi

Hilchenbach (ots) - Am Sonntagabend (23.02.2025) ist eine Fußgängerin in Hilchenbach von einem PKW erfasst worden. Sie erlag in der Folge ihren Verletzungen. Ein 53-Jähriger war gegen 19 Uhr auf der B 508 mit seinem Fahrzeug in Richtung Hilchenbach unterwegs. In Höhe der Kreuzung zu den Straßen Trift / Mühlenweg überquerte die Fußgängerin nach ersten ...

mehr