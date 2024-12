Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Zeugen nach Einbruch in Haus gesucht - Schmuck entwendet

Delligsen (ots)

Bereits Am Mittwoch (11.12.2024) kam es zwischen 07:00 Uhr und 21:00 Uhr An den Teichen in Delligsen zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten ein oder mehrere unbekannte Täter über eine rückwärtige Terrassentür gewaltsam in das Haus und entwendeten dort Schmuck. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 1500,00EUR.

Die Polizei Holzminden bittet Zeugen, die im Tatzeitraum relevante Beobachtungen gemacht haben, oder den oder die Täter beschreiben können, sich unter der Telefonnummer 05531/ 958-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell