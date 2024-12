Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Einbruch in Wohnhaus - Bargeld und Schmuck gestohlen

Bad Münder (ots)

Zwischen Samstag (14.12.2024) gegen 14:00 Uhr und Sonntag (15.12.2024) gegen 15:30 Uhr, kam es im Akazienweg in Bad Münder zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gelangten nach aktuellen Erkenntnissen gewaltsam über eine Balkontür in das Gebäude. Dort durchsuchten sie die Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld sowie Schmuck. Anschließend entfernten sich der oder die Täter in unbekannte Richtung. Bei dem Einbruch ist ein Gesamtschaden von ca. 2000,00EUR entstanden.

Die Polizei Bad Münder bittet Zeugen, die im Tatzeitraum relevante Beobachtungen gemacht haben, oder den oder die Täter beschreiben können, sich unter der Telefonnummer 05042/5064-0 zu melden.

